Яка пенсія очікує українців зі середньою зарплатою та 35-річним стажем

Визначення суми пенсійних виплат в Україні є результатом індивідуального розрахунку для кожної особи. Основними факторами, що впливають на цей розрахунок, є заробітна плата та тривалість трудового стажу.

На даний момент в Україні налічується приблизно 10,3 мільйони пенсіонерів. Особа з середньою зарплатою та 35-річним стажем на даний час може очікувати на пенсійні виплати в розмірі близько 5 401,5 гривень. Про це пише 24 канал.

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Наразі середній розмір пенсійних виплат складає 5 816,62 гривні. Ось як розподіляються пенсії в Україні з 1 липня 2024 року:

26,1% пенсіонерів отримують до 3 000 гривень.

17,3% мають пенсію від 3 001 до 4 000 гривень.

18,6% — від 4 001 до 5 000 гривень.

25,5% — від 5 001 до 10 000 гривень.

12,5% — понад 10 000 гривень.

Зазначимо, в Україні пенсія рахується по формулі: середня зарплата за три останні роки множиться на співвідношення власної зарплати до середньої, потім на стаж в роках та на 1%. Отримана сума – розмір вашої майбутньої пенсії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кожного сьомого українця пенсійного віку залишили без виплат.

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