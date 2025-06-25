Пенсия для женщин в 2025 году: с какого возраста разрешен выход на заслуженный отдых

Еще 15 лет назад украинские женщины могли выходить на пенсию раньше мужчин. Сегодня же возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин уравняли.

В Украине сейчас пенсионный возраст для женщин установлен на уровне 60 лет. В то же время, чтобы в 2025 году выйти на пенсию по возрасту, украинки должны иметь определенный страховой стаж. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В 2025 году условия для выхода на пенсию по возрасту следующие:

для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа;

при пенсии в 63 года страховой стаж должен быть от 22 до 32 лет;

для пенсии в 65 лет необходимо иметь от 15 до 22 лет страхового стажа.

Какой пенсионный возраст для женщин с детьми

Для женщин, воспитавших троих детей, пенсионный возраст сейчас не отличается от общего для других украинок. Однако определенная категория матерей в Украине может претендовать на досрочный выход на пенсию.

Женщины в Украине, которые воспитали пять и более детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет при условии наличия минимум 15 лет страхового стажа.

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Также пенсию в 50 лет могут получить матери, которые ухаживали за ребенком с инвалидностью до достижения им шести лет, если их страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Важно отметить, что в страховой стаж засчитывается декретный отпуск продолжительностью до трех лет. Поэтому женщина с 29 годами стажа, которая была в декрете три года, в 2025 году все равно может выйти на пенсию в 60 лет.

Как менялся в Украине пенсионный возраст для женщин

Пенсионный возраст для женщин в Украине начал увеличиваться в 2011 году с принятием нового закона. До этого времени женщины могли выходить на пенсию в 55 лет.

Начиная с 2011 года пенсионный возраст для женщин ежегодно повышался на полгода.

Этот процесс длился до 2021 года, когда пенсионный возраст для обоих полов сравняли и установили на отметке 60 лет.

Кроме повышения пенсионного возраста, постепенно увеличивается и требование к страховому стажу.

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