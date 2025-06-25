Пенсія для жінок у 2025 році: з якого віку дозволено вихід на заслужений відпочинок

Ще 15 років тому українські жінки могли виходити на пенсію раніше за чоловіків. Сьогодні ж вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок зрівняли.

В Україні нині пенсійний вік для жінок встановлений на рівні 60 років. Водночас, щоб у 2025 році вийти на пенсію за віком, українки мають мати визначений страховий стаж. Про це пише "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України.

У 2025 році умови для виходу на пенсію за віком такі:

для отримання пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу;

при пенсії у 63 роки страховий стаж повинен бути від 22 до 32 років;

для пенсії у 65 років потрібно мати від 15 до 22 років страхового стажу.

Який пенсійний вік для жінок з дітьми

Для жінок, які виховали трьох дітей, пенсійний вік зараз не відрізняється від загального для інших українок. Однак певна категорія матерів в Україні може претендувати на достроковий вихід на пенсію.

Жінки в Україні, які виховали п’ять і більше дітей, мають право вийти на пенсію у 50 років за умови наявності мінімум 15 років страхового стажу.

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Також пенсію у 50 років можуть отримати матері, які доглядали за дитиною з інвалідністю до досягнення нею шести років, якщо їхній страховий стаж становить щонайменше 15 років.

Важливо зазначити, що до страхового стажу зараховується декретна відпустка тривалістю до трьох років. Тож жінка зі 29 роками стажу, яка була у декреті три роки, у 2025 році все одно може вийти на пенсію у 60 років.

Як змінювався в Україні пенсійний вік для жінок

Пенсійний вік для жінок в Україні почав збільшуватися у 2011 році з ухваленням нового закону. До цього часу жінки могли виходити на пенсію у 55 років.

Починаючи з 2011 року, пенсійний вік для жінок щорічно підвищувався на півроку.

Цей процес тривав до 2021 року, коли пенсійний вік для обох статей зрівняли та встановили на позначці 60 років.

Окрім підвищення пенсійного віку, поступово збільшується і вимога до страхового стажу. Наприклад, для виходу на пенсію у 60 років у 2028 році потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу.

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