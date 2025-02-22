Пенсия по инвалидности без стажа: получится ли оформить выплаты

В Украине пенсия по инвалидности назначается гражданам, которые утратили трудоспособность полностью или частично. Выплаты предоставляются независимо от того, когда наступила инвалидность – в процессе работы, до официального трудоустройства или после его завершения.

Есть три основные категории инвалидности, которые устанавливаются в соответствии со степенью утраты трудоспособности. Об этом пишет UAportal со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Факт инвалидности, ее группа, причина возникновения и период действия устанавливаются медико-социальной экспертизой согласно действующим нормам законодательства.

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Чтобы получить пенсию по инвалидности, необходимо иметь определенный страховой стаж, это предусмотрено статьей 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В соответствии с законодательством, которое было принято 1 октября 2011 года, для получения пенсии необходимо иметь страховой стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от возрастной категории и установленной группы инвалидности.

Стоит заметить, что лица, получившие инвалидность после достижения пенсионного возраста, могут получить пенсию по инвалидности только при условии, что их страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, изменятся ли минимальные пенсии по инвалидности в Украине в феврале.

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