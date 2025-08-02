Пенсия при потере кормильца: как получить и кто имеет право

В Украине граждане имеют право на три основных вида пенсий: по возрасту, в связи с инвалидностью и при потере кормильца. Такие выплаты назначаются членам семьи умершего, которые не способны обеспечить себя самостоятельно.

Это могут быть как дети, так и взрослые родственники, если они относятся к категории нетрудоспособных. Об этом сообщает ПФУ.

К нетрудоспособным членам семьи относятся:

родители или один из супругов, если они достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью;

дети до 18 лет или старше - в случае установления инвалидности до достижения совершеннолетия;

обучающиеся дети — до завершения обучения, но не позднее 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

родственники (супруги, родители, братья, сестры, бабушка, дедушка), которые не работают и ухаживают за ребенком до 8 лет.

Право на пенсию также имеют усыновленные дети, пасынки и падчерицы (если они не получали алименты от биологических родителей). Даже после усыновления ребенок не теряет права на выплаты, если потерял кормильца.

Условия назначения

Пенсия по потере кормильца назначается при наличии у умершего минимального страхового стажа. Он должен отвечать требованиям назначения пенсии по инвалидности ІІІ группы. Например, для человека, умершего в 40-летнем возрасте, требуется не менее 9 лет стажа.

Исключения, когда трудовой стаж не учитывается:

гибель во время Революции Достоинства;

смерть в результате донорства органов;

исчезновение без вести при особых обстоятельствах.

Срок назначения пенсии зависит от категории получателя:

пожизненно - для лиц пенсионного возраста;

- для лиц пенсионного возраста; на период нетрудоспособности – для других членов семьи.

Сколько выплачивают

Размер пенсии зависит от того, какую пенсию по возрасту должен получить кормилец:

50% этой суммы - на одного нетрудоспособного члена семьи;

этой суммы - на одного нетрудоспособного члена семьи; 100% – если получателей двое или больше (делится между ними поровну).

Минимальный размер выплаты составляет 1180,5 грн (половина от прожиточного минимума - 2361 грн).

Для детей-сирот расчет пенсии производится на основе пенсий каждого родителя.

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Как подать документы

Заявление на назначение пенсии можно подать:

в отделении Пенсионного фонда;

онлайн – через сайт ПФУ или портал "Действие".

Необходимые документы:

заявление о назначении пенсии;

документ о месте жительства (паспорт или выписка);

справка ОК-5 (через "Действие");

ИНН или свидетельство соцстрахования (для заявителя и умершего);

свидетельство о рождении или паспорте получателя;

справка о составе семьи (при наличии);

документы, подтверждающие родственные отношения (при наличии);

свидетельство о смерти или решении суда об исчезновении без вести;

справка из учебного заведения (для детей-студентов);

справка об уходе за ребенком до 8 лет (для родственников-смотрителей);

документ о пребывании на иждивении (через "Действие");

документ о страховом стаже.

Рассмотрение заявления занимает не более 10 дней с момента его подачи.

Раньше мы рассказывали, может ли человек, никогда не работавший, рассчитывать на пенсию в Украине.

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