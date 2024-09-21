Пенсия 'с отсрочкой': увеличится ли размер выплат, если выйти после 60 лет

Пенсионный фонд Украины сообщил о возможности отсрочки выхода на пенсию. Такой шаг не только позволит сохранить активность и профессиональные навыки, но существенно увеличит размер будущей пенсии.

Как сообщили в ПФУ, украинское законодательство предусматривает специальный механизм – назначение пенсии с отсрочкой. Это означает, что лицо, достигшее пенсионного возраста, но желающее продолжить трудовую деятельность, может отложить оформление пенсии. А каждый месяц отсрочки размер будущей пенсии будет увеличиваться.

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Какие преимущества отсрочки выхода на пенсию?

Увеличение размера пенсии: За каждый полнолуние отсрочки пенсия растет на 0,5% (при отсрочке до 60 месяцев) или 0,75% (при отсрочке свыше 60 месяцев). Это значит, что за шесть лет отсрочки пенсия может возрасти на 54%.

Сохранение профессиональных навыков Продолжение трудовой деятельности позволяет поддерживать активность и профессиональные знания.

Возможность дополнительного заработка: Продолжая работать, у вас будет дополнительный источник доходов.

Как оформить пенсию с отсрочкой?

Для того чтобы оформить пенсию с отсрочкой, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением. Пенсия будет назначена с первого числа месяца, в котором подано заявление.

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