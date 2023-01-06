Пентагон подтвердил отправку в Украину БМП Bradley: что известно об "убийце танков"
Новый пакет военной помощи США для Украины, который будет стоить около 2,8 млрд долларов, будет включать около 50 БМП Bradley.
Это подтвердил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, Bradley поставят в Украину в ближайшее время, но точных сроков поставки и учебы он не уточнил.
"Это не танк, а истребитель танков. Bradley - это бронированная машина, которая имеет огневую силу, которая может доставлять войска в бой. Это значительно усилит и без того впечатляющие бронетанковые возможности Украины", - добавил Патрик Райдер.
Боевые машины Bradley можно использовать как для оборонительных, так и наступательных действий. По мнению генерала, эти машины обеспечат преимущество украинским военным на поле боя.
Что известно о M2 Bradley
M2 Bradley – это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США.
Поступила на вооружение в 1981 году после продолжительных испытаний, начавшихся в 1964 году. БМП получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.
БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 Bradley.
Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.
Характеристики M2 Bradley
- Вес:
- M2: 21,3-22,797 т;
- M2A1: 22,8 т;
- М2А3: 36,9 т;
- Длина: 6 440-6 452 мм;
- Ширина: 3200-3600 мм;
- Высота: 2 900-2 970 мм;
- Обслуга: 3 (командир боевой машины+наводчик-оператор+водитель);
- Десант: 6;
- Калибр: 25-мм танковая пушка M242 Bushmaster
- Повышение: от +59 ° до -9 °;
- Траверс: 360°;
- Темп огня: 200 выстрелов/мин;
- Эффективная дальность огня: 2000 м;
- Прицел: дневной/пассивный ночной;
- Броня: M2A1: комбинированная стальная и алюминиевая катана разнесенная;
- Лоб: 6,5+6,5 стальная + 25 алюминиевая;
- Борт: 6,5+6,5 стальная + 25 алюминиевая;
- Верх: 25 алюминиевая;
- Корма: 6,5+6,5 стальная + 25 алюминиевая;
- Главное вооружение: автоматическая танковая пушка M242 Bushmaster;
- Боекомплект: 900;
- Второстепенное вооружение:
- спаренный 7,62-мм пулемет M240C;
- боекомплект: 2 200
- дополнительно: 2× ПТРК "ТОУ" боекомплект: 2 × ПТРК "ТОУ"
- Связь: AN/GRC-160 ;
- : VTA-903T500;
- Удельная мощность: 19,9;
- Трансмиссия: General Electric HMPT-500 (3 – вперед, 1 – назад);
- Подвеска: индивидуальная торсионная с гидравлическими амортизаторами;
- Давление на грунт: 0,52-0,55;
- Дорожный просвет: 460 мм;
- Скорость:
- шоссе: 66 км\ч;
- бездорожье: 40 км\ч;
- на плаву: 7 км\ч;
- Проходимость:
- наклон: 40%;
- подъем: 30%;
- стенка: 0,9%;
- ров: 2,5 %.
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