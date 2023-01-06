Пентагон подтвердил отправку в Украину БМП Bradley: что известно об "убийце танков"

США отправят в Украину 50 БМП Брэдли и пакет военной помощи на 2,8 млрд долларов

Новый пакет военной помощи США для Украины, который будет стоить около 2,8 млрд долларов, будет включать около 50 БМП Bradley.

Это подтвердил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, Bradley поставят в Украину в ближайшее время, но точных сроков поставки и учебы он не уточнил.

"Это не танк, а истребитель танков. Bradley - это бронированная машина, которая имеет огневую силу, которая может доставлять войска в бой. Это значительно усилит и без того впечатляющие бронетанковые возможности Украины", - добавил Патрик Райдер.

Боевые машины Bradley можно использовать как для оборонительных, так и наступательных действий. По мнению генерала, эти машины обеспечат преимущество украинским военным на поле боя.

Что известно о M2 Bradley

M2 Bradley – это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США.

Поступила на вооружение в 1981 году после продолжительных испытаний, начавшихся в 1964 году. БМП получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 Bradley.

Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.

Характеристики M2 Bradley

Вес: M2: 21,3-22,797 т; M2A1: 22,8 т; М2А3: 36,9 т;

Длина: 6 440-6 452 мм;

Ширина: 3200-3600 мм;

Высота: 2 900-2 970 мм;

Обслуга: 3 (командир боевой машины+наводчик-оператор+водитель);

Десант: 6;

Калибр: 25-мм танковая пушка M242 Bushmaster

Повышение: от +59 ° до -9 °;

Траверс: 360°;

Темп огня: 200 выстрелов/мин;

Эффективная дальность огня: 2000 м;

Прицел: дневной/пассивный ночной;

Броня: M2A1: комбинированная стальная и алюминиевая катана разнесенная; Лоб: 6,5+6,5 стальная + 25 алюминиевая; Борт: 6,5+6,5 стальная + 25 алюминиевая; Верх: 25 алюминиевая; Корма: 6,5+6,5 стальная + 25 алюминиевая;



Главное вооружение: автоматическая танковая пушка M242 Bushmaster; Боекомплект: 900;

Второстепенное вооружение: спаренный 7,62-мм пулемет M240C; боекомплект: 2 200 дополнительно: 2× ПТРК "ТОУ" боекомплект: 2 × ПТРК "ТОУ" Связь: AN/GRC-160 ;



: VTA-903T500;

Удельная мощность: 19,9;

Трансмиссия: General Electric HMPT-500 (3 – вперед, 1 – назад);

Подвеска: индивидуальная торсионная с гидравлическими амортизаторами;

Давление на грунт: 0,52-0,55;

Дорожный просвет: 460 мм;

Скорость: шоссе: 66 км\ч; бездорожье: 40 км\ч; на плаву: 7 км\ч;

Проходимость: наклон: 40%; подъем: 30%; стенка: 0,9%; ров: 2,5 %.



Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине многоцелевые бронетранспортеры ACMAT Bastion. На что способна "французская мощь" читайте в нашем материале.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !