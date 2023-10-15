Передающее несчастье: Почему нельзя отдавать пустую посуду

В разных культурах по всему миру существует практика заема и дарения кухонной посуды и принадлежностей во время особых событий и праздников.

Однако в некоторых предрассудках обсуждается вопрос возврата пустой посуды владельцам, и они предостерегают от такой практики, пишет OBOZREVATEL.

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Существует несколько интересных убеждений, сопровождающих эту традицию:

Наполнение: Одним из распространенных верований является то, что когда вы возвращаете заемную посуду, вы всегда должны что-то положить внутрь нее. Это "нечто" может включать в себя несколько конфет, печенье или другие мелочи. Этот акт символизирует щедрость и благодарность, и верят, что это приносит счастливую судьбу как дающему, так и принимающему.

Избегание пустого хранения: Хранение посуды пустой, даже если вы не намерены возвращать ее, может привести к принесению отрицательной энергии в ваш дом. Суеверия не рекомендуют хранить пустые посуды, поскольку считают, что это приносит несчастливые события в жизнь жильцов дома. Поэтому лучше избавиться от таких контейнеров.

Пустая чашка – отрицательный знак: В некоторых культурах получение пустой чашки в подарок считается "моветоном" или даже плохой приметой. Эта вера особенно актуальна для людей, стремящихся к личному счастью и знакомствам. Пустая чашка может символизировать пустоту в жизни, включая одиночество или неисполненные желания.

Как противостоять предрассудкам: Если вы получите пустую чашку в подарок, рекомендуется положить что-нибудь внутрь, прежде чем пользоваться ею. Это может быть несколько монет или небольшой подарок, например пакетик чая или кофе. Таким образом, вы превратите пустую чашку в символ изобилия и счастливой жизни.

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