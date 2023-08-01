Перехвачен разговор экипажа Ка-29: приглашали эвакуацию российских моряков в Черном море (аудиозапись)

Утром 1 августа минобороны РФ сообщило об атаке трех морских дронов на патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км от Севастополя. Позже в тот же день был перехвачен разговор экипажей вертолетов Ка-29, которые были отправлены для эвакуации российских моряков в Черном море.

Об этом сообщает Бабель.

Российские телеграмма-каналы сообщают, что среди атакованных кораблей был контейнеровоз Sparta-IV, который, по данным Naval News и наблюдателей, перевозил из Сыров оружие.

Как сообщает Бабель, российские моряки одного из этих кораблей просят об эвакуации пострадавших.

Для эвакуации направлены вертолеты Ка-29 с целью доставить тела погибших и раненых на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя.

В перехваченном разговоре между экипажами вертолетов и береговыми авиационными службами России передаются текущие координаты местонахождение кораблей и уточняется количество пострадавших.

В разговоре речь шла о минимуме одном погибшем и пятерых раненых, нуждающихся в неотложной эвакуации.

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Также экипаж говорит о необходимости присутствия при эвакуации санитарного автомобиля и пограничника для растаможки, но чего именно не уточняется. Неизвестно, какое судно пострадало от атаки.

Россия называет контейнеровоз Sparta-IV гражданским, но источник Бабеля утверждает, что на судне установлено крупнокалиберное оружие, а на борту присутствует вооруженная команда и кадровые военные.

Напомним, в Балаклаве в Крыму раздался взрыв.

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