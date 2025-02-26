Переменная облачность, без существенных осадков и мороз до -15: прогноз погоды в Украине на 27 февраля

В четверг, 27 февраля, в некоторых регионах Украины ночью прогнозируется мороз до -15°C, в то время как днем температура поднимется до +11°C. Самый теплый в этот день будет западная часть страны, где столбики термометров покажут +5…+11 °C.

В восточных областях сохранится холодная погода - от -2 до -6 °C. В других регионах дневная температура будет колебаться в пределах +1…+5°C. Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

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Ночные морозы будут ощущаться: в большинстве областей ожидается -5…-12 °C, на востоке температура опустится до -11…-15 °C, а на западе будет несколько мягче — около -1…-6 °C.

В западных областях небо затянется облаками.

В Киеве будет сухо, без существенных осадков. Ночью температура снизится до -5...-7°C, а днем потеплеет до +2...+4°C.

В целом, в течение недели по всей стране будет наблюдаться тенденция к потеплению, местами возможны осадки.

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине в последнюю неделю зимы ждать весеннего тепла до +5, а где зимнего мороза до -12.

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