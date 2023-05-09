Пересаживайте и обращайте внимание на почву: что делать с корнями орхидеи, которые торчат из горшка

Наверное, вы замечали, что у орхидеи корни не только еще подземные, но и надземные. Это нормальное явление для этого цветка, но при появлении воздушных корней цветок следует пересадить.

Корни, торчащие из горшка называют воздушными корнями. Такое явление встречается у орхидей фаленопсиса и эпифитов. Некоторые виды орхидеи – эпифитные растения, то есть они имеют воздушные корни, которые берут влагу из воздуха.

У орхидей есть два типа корней: воздушные и подземные. Первый тип поглощает влагу и питательные вещества из воздуха. Это корни толстые и покрытые веломэном, благодаря которым цветок получает воду и азот.

Орхидеи нуждаются в большом количестве влаги, если ее не хватает, воздушные корни вылезают из горшка, ища в воздухе водяной пар. Кроме того, наличие воздушных корней свидетельствует о том, что горшок стал слишком тесным для растения.

Что делать, если появились воздушные корни

При появлении воздушных корней цветок надо пересадить.

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Процесс пересадки орхидеи:

1. Извлеките орхидею из горшка.

2. Замочите в холодной воде на 30 минут.

3. Перед пересадкой растения проверьте корни – они должны быть зеленые или белые. Если корни черные или коричневые – это признак, что они отмерли. Обрежьте их чистыми продезинфицированными секаторами.

4. Возьмите прозрачный горшок с дренажными отверстиями большего размера, чем предыдущий.

5. Выберите специальную почву для орхидей или смесь коры. Также, можете заполнить горшок неглубоким слоем мелких камней или гальки, чтобы улучшить дренаж.

6. Поместите растение в новый горшок. Будьте осторожны с корнями. После пересадки поставьте орхидею в прохладное, хорошо проветриваемое место и не поливайте несколько дней.

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