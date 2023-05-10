Пересчет пенсий в июне: кто получит на 1000 гривен больше

Уже в июне 2023 г. часть украинских пенсионеров будет получать повышенные выплаты. Однако это будут касаться только двух категорий граждан.

Доплаты к пенсиям в размере 1000 грн получат те пенсионеры, которые раньше имели пенсии 5842 грн и вышедшие на пенсию, когда имели 35 лет стажа. Как сообщают "Окна", коэффициент в формуле расчета пенсионных доплат будет составлять 0,37 вместо 0,35 для тех, кто имеет 35 лет стажа.

Читайте также: Украинские пенсионеры смогут получить 16 тысяч гривен помощи: что известно

Между тем Пенсионный фонд Украины производит перерасчет апрельских пенсионных выплат с опозданием. Поэтому повышенные пенсии будут начислены только в июне: "перерасчет будет произведен задним числом, поскольку статистика поступает с опозданием". То есть, в апреле начинается перерасчет, а обновленные выплаты начинают поступать в июне. При этом доплата начисляется за два предыдущих месяца (апрель и май).

"При наличии 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 грн ежемесячная надбавка после пересчета составит 333 грн. При условии увеличения за апрель и май у украинцев будет возможность получить в июне дополнительную тысячу гривен. Далее будут выплачивать ежемесячно по 6175,1 грн", – говорится в сообщении.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!