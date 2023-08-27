Переселенцам могут назначить субсидию: что для этого нужно
Внутри перемещенные лица, которые переехали в более безопасный регион и не зарегистрированы, однако проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, имеют право на оформление субсидии.
Об этом сообщило издание "На пенсии". Условия для получения субсидии усилились в Украине.
Для того чтобы получить субсидию переселенцам нужно обратиться к:
- в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета;
- в центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Также можно оформить субсидию в электронном виде. Это можно сделать через портал "Действие" или веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Также можно воспользоваться мобильным приложением Пенсионного фонда для Android и IOS.
Как подать упрощенное заявление на субсидию: видео-инструкция
Для этого требуются следующие документы:
- Заявление о назначении субсидии.
- Декларация о доходах и расходах.
- Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
- Справка внутри перемещенного лица.
В свою очередь субсидию могут назначить, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.
В прошлом отопительном сезоне государство платило около 1600 гривен в месяц в виде жилищной субсидии. Эта сумма может увеличиваться при повышении тарифов на электроэнергию.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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