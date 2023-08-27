Переселенцам могут назначить субсидию: что для этого нужно

Внутри перемещенные лица, которые переехали в более безопасный регион и не зарегистрированы, однако проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, имеют право на оформление субсидии.

Об этом сообщило издание "На пенсии". Условия для получения субсидии усилились в Украине.

Для того чтобы получить субсидию переселенцам нужно обратиться к:

в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета;

в центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Также можно оформить субсидию в электронном виде. Это можно сделать через портал "Действие" или веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Также можно воспользоваться мобильным приложением Пенсионного фонда для Android и IOS.

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Для этого требуются следующие документы:

Заявление о назначении субсидии.

Декларация о доходах и расходах.

Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Справка внутри перемещенного лица.

В свою очередь субсидию могут назначить, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

В прошлом отопительном сезоне государство платило около 1600 гривен в месяц в виде жилищной субсидии. Эта сумма может увеличиваться при повышении тарифов на электроэнергию.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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