Переселенцы из двух областей могут получить 130 тысяч на свой бизнес: какие условия

Переселенцы в Харьковской и Днепропетровской областях могут получить гранты на развитие своего бизнеса. ВПЛ доступны суммы в 130 тысяч гривен.

Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, введена микрогрантовая программа Helvetas Swiss Intercooperation.

"Цель программы – поддержка предпринимательской активности ВПЛ и других лиц, пострадавших из-за войны и ведущих свою деятельность в Харьковской или Днепропетровской областях", – отметили в ведомстве.

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На выплату помощи могут рассчитывать украинцы, потерявшие источник дохода, получившие статус ВПЛ и имеющие финансовую и социальную уязвимость.

На выделенные гранты можно открывать бизнес в следующих отраслях:

Строительные и ремонтные работы, автосервис.

Сфера красоты.

Груминг и ветеринарные услуги.

Заведения быстрого питания.

Швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей.

Креативная сфера.

Digital-направления.

Плодоовощеводство.

Розничная и торговля в интернете.

Потратить деньги можно на закупку материалов или оборудования, оплату услуг, ремонт или аренду помещений для ведения бизнеса, выплатить компенсацию за стажировку или переквалификацию заинтересованных лиц, компенсацию на оплату труда наемного персонала.

Предложения для участия в грантах необходимо предоставить до 17 сентября 2023 г., заполнив аппликационную форму.

Более подробно с грантовой программой и ее условиями можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Украине безработные граждане могут ежемесячно получать 6700 гривен. Для этого необходимо стать частью проекта "Армия восстановления".

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