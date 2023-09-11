Переселенці з двох областей можуть отримати 130 тисяч на власний бізнес: які умови

Переселенці у Харківській та Дніпропетровській областях можуть отримати гранти на розвиток власного бізнесу. ВПО доступні суми у 130 тисяч гривень.

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, запроваджена мікрогрантова програма від Helvetas Swiss Intercooperation.

"Мета програми – підтримка підприємницької активності ВПО й інших осіб, які постраждали через війну і ведуть свою діяльність у Харківській або Дніпропетровській областях", – зазначили у відомстві.

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На виплату допомоги можуть розраховувати українці, які втратили джерело доходу, отримали статус ВПО й мають фінансову та соціальну вразливість.

На виділені гранти можна відкривати бізнес у таких галузях:

Будівельні та ремонтні роботи, автосервіс.

Сфера краси.

Грумінг і ветеринарні послуги.

Заклади швидкого харчування.

Швейна справа, ремонт взуття, виготовлення ключів.

Креативна сфера.

Digital-напрями.

Плодоовочівництво.

Роздрібна торгівля й торгівля в інтернеті.

Витратити гроші дозволяється на закупівлю матеріалів чи обладнання, оплату послуг, ремонт чи оренду приміщень для ведення бізнесу, сплатити компенсацію за стажування або перекваліфікацію зацікавлених осіб, компенсацію на оплату праці найманого персоналу.

Пропозиції для участі у грантах необхідно надати до 17 вересня 2023 року, заповнивши аплікаційну форму.

Докладніше з грантовою програмою та її умовами можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, в Україні безробітні громадяни можуть щомісяця отримувати 6700 гривень. Для цього потрібно стати частиною проєкту "Армія відновлення".

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