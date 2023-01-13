'Перестаньте поддерживать русскую пропаганду': военные рассказали о ситуации в Соледаре (видео)

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, однако украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов. Командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" рассказал о ситуации на месте.

Он призвал украинцев не поддерживать и не распространять российскую пропаганду о якобы уходе Вооруженных сил Украины и "сдаче" Соледара. Соответствующее видеообращение "Мадяр" опубликовал на своем канале в Telegram.

Военный рассказал, что сейчас за Соледар продолжаются ожесточенные бои, а также показал, что украинский дрон летает над центром города и передает информацию о передвижении врагов.

"Есть хорошие новости от части населенных пунктов, из которых они пытались обходить Соледар, в части которого происходят сейчас интенсивные стрелковые бои, происходит арт-батл. Удалось войску ВСУ оттеснить врага и он был вынужден отступить достаточно большими силами штурмовиков, мы все это сопровождаем, снимаем и наносим соответствующие поражения", – отметил "Мадяр".

На первом обращении воин указал дату 13 декабря, однако записал дополнительное, в котором подчеркнул, что видео он записывает сегодня, 13 января.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Заметим, накануне рф объявила о якобы полном захвате Соледара. Впрочем, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление и подчеркнул, что бои продолжаются.

Ранее воины ССО показали, как совместно с артиллеристами в районе Соледара отправили в ад более 100 оккупантов.

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