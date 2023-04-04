Перламутровые яйца на Пасху: лайфхак с рисом и красителями

На пасхальный стол принято ставить праздничный хлеб и пасхальные яйца. А если вы хотите покрасить яйца каким-нибудь необычным способом, попробуйте использовать рис и пищевые красители.

Результат превзойдет ожидания. Покраска яиц с помощью риса очень проста, однако вам стоит приобрести качественный краситель без вредных примесей, чтобы такими пасхальными яйцами было безопасно "христосаться" и затем их потреблять.

Вам понадобятся яйца с белой скорлупой, рис (по две чайные ложки в расчете на одно яйцо), красители любого цвета, желательно теплых оттенков.

Для окрашивания яиц рисом их нужно сначала отварить вкрутую и дать им остыть и обсохнуть.

В пакет с застежкой насыпьте рис и капните в него краситель в том количестве, насколько ярким вы хотите иметь цвет пасхальных яиц.

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Застегните пакет и перемешайте рис с красителем, чтобы он стал однородным.

Возьмите яйцо и вложите в пакет с рисом и замотайте, выпустив лишний воздух. Возьмите закрытый пакет с рисом и яйцом и осторожно помните его, чтобы краска начала прижиматься к яйцу.

Яйцо в пакете должно находиться где-то 15 или 20 минут, в течение этого времени старайтесь немного помять пакет.

Осторожно разверните пакеты с яйцами и достаньте пасхальные яйца и выложите на бумажные полотенца, чтобы краска немного подсохла. Если сверху обдать пасхальные яйца специальным спреем с перламутровым эффектом, вы получите цветные яйца с нежным отблеском.

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