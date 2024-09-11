Первые дебаты Трамп и Харрис: что говорили о войне в Украине

10 сентября в Филадельфии состоялись дебаты между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. Эта мера стала ключевым моментом в президентской кампании 2024 года, выборы состоятся 5 ноября.

По результатам опроса CNN, 63% зрителей полагают, что Камала Харрис победила в дебатах, и даже на канале Fox News признали проигрыш Трампа.

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В ходе дебатов ключевой темой стала война в Украине. Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о победе Украины в войне с Россией. Он повторил свою риторику о необходимости прекращения войны по дипломатическому пути, отметив, что главной целью должно быть "спасение жизней".

Камала Харрис. Источник: Getty Images Камала Харрис. Источник: Getty Images

Модератор спросил Трампа: "Хотите ли вы, чтобы Украина победила?". Дональд Трамп ответил: "Я хочу, чтобы война кончилась". На уточняющий вопрос он уклонился от прямого ответа и повторил тезис о прекращении войны.

Харрис напомнила: "Я встречалась с Зеленским за несколько дней до полномасштабной войны, я ему передала разведданные о том, как они могут себя защищать. И так мы объединили 50 стран помощи Украине".

Трамп также критиковал действующего президента США Джо Байдена, заявив, что у него нет достаточной смелости для требований к Европе увеличить расходы на оборону. Он добавил, что будь он президентом, Путин не решился бы на вторжение в Украину, и война бы уже завершилась после прямых переговоров с обоими лидерами.

В то же время Камала Харрис резко отреагировала на позицию Трампа, заявив, что его попустительство авторитарным лидерам, таким как президент России Владимир Путин, могло бы привести к захвату Киева. Она подчеркнула, что за время президентства Трампа Путин упрочил бы свою позицию, поставив под угрозу другие страны Европы.

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Камала Харрис также обвинила Трампа в том, что он "сдался бы" перед давлением Путина ради сохранения своего образа "друга" диктатора. Она отметила, что Трамп, по ее мнению, слишком мягко относится к авторитарным режимам, которые могут поставить под угрозу международную безопасность.

"Наши союзники НАТО очень благодарны, что вы больше не президент", - сказала Харрис, обращаясь к Трампу. "Будь Дональд Трамп президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, присматриваясь к остальной Европе, начиная с Польши... Путин – диктатор, который съест вас (обратилась она к Трампу) на обед".

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