Первые в 2023 году Кровавый Супермесяц и 'Громовая Луна': где смотреть

В понедельник, 3 июля, жители Земли станут свидетелями любопытных астрономических явлений. Полнолуние ознаменует серию из четырех Супермесяцев. Сегодняшний Супермесяц еще называется "Луна Оленя" (Buck Moon) и "Громовая Луна" (Thunder moon).

Как сообщает Space.com максимально полная Луна состоится в 14:41 по Киеву, поэтому украинцы не смогут ее наблюдать.

А уже 5 июля можно будет наблюдать пик так называемого Кровавого Супермесяца – в 01:29 по киевскому времени он окажется на максимально близком расстоянии от Земли (360-149 км). Отмечается, что в момент такого сближения видимый диаметр Луны составит 33′11″. У него будет красная окраска.

Читайте также: Вскоре украинцы смогут наблюдать Суперлуние: Как увидеть необычное явление

По данным Space.com, еще три Супермесяца жители Земли смогут наблюдать 1 августа, 31 августа и 28 сентября.

Супермесяц – это астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние наблюдается на ближайшем расстоянии до Земли в своем орбитальном цикле. Это происходит тогда, когда луна находится на своей орбите в пункте перигелия – ближайшем расстоянии до Земли. В такой момент луна выглядит больше и ярче, чем обычно.

Понятие "супермесяц" было введено в 1979 году астрологом Ричардом Ноллом. Это не научный термин, но он стал популярен в общей культуре для описания явления, когда луна выглядит необычайно большой и яркой.

Во время супермесяца можно наблюдать, что месяц кажется на 7-14% больше и на 30% ярче, чем при обычных обстоятельствах. Это явление может создавать впечатление необычайного величия и красоты на небосводе.

Супермесяцы проходят периодически, в зависимости от орбитального цикла луны. Они могут быть видны как во время полнолуния, так и во время нового месяца, когда Луна находится между Солнцем и Землей.

Наблюдать за Луной можно онлайн на сайте Spacegid (картинка с телескопа обновляется каждые 30 секунд).

Также онлайн наблюдать за Луной можно на YouTube-канале THEREALPAX

Что происходит на поверхности луны, можно увидеть вживую на YouTube-канале WorldCam.

Предлагаем также почитать о "магическом" полнолунии 3 июля: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду, и как загадать желание.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!