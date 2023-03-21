Первой плодоносит весной: как ухаживать за редиской, чтобы был хороший урожай

Редис – это один из самых быстрых овощей для выращивания в саду или огороде. Этот овощ имеет светло-красный цвет и придает блюду свежий и острый вкус. Если вы до сих пор не выращивали редис, то столь простой процесс может стать для вас настоящим наслаждением.

Диетологи советуют ее есть для снижения уровня стресса, что тоже актуально на сегодняшний день. Плоды содержат калий, кальций, магний, железо, йод, фосфор, природную клетчатку, фитонциды, витамины группы B, С, РР. Благодаря этому употребление редиса помогает укрепить сердечно-сосудистую, иммунную системы, бороться с простудами, стабилизировать уровень сахара в крови. Высокая концентрация калия в плодах способствует снижению АД, помогает улучшить кровообращение.

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Первым шагом в выращивании редиса есть выбор места для посадки. Редис можно выращивать как в огороде, так и в контейнерах на балконе или террасе. Важно, чтобы растение имело доступ к солнцу и воде. В зависимости от того, где вы собираетесь выращивать редис, вы можете выбрать семена, которые лучше всего подойдут для ваших нужд.

Когда вы выбрали место для посадки редиса, подготовьте почву. Редисы вырастают лучше всего в легко дренируемой почве. Перед посадкой редиса выкопайте глубокий и широкий ровный желоб в грунте. Используйте песок или перегной для добавления питательных веществ в почву. Семена редиса нужно посеять на глубину около 1 см, размером пальца между каждыми семенами.

После посадки семян редиса полейте почву, чтобы обеспечить влажную среду для прорастания семян. Поддерживайте влажность почвы, поливая ежедневно легким потоком воды. Не перезапускайте почву, поскольку это может повредить ростовую точку растения.

Редис любит влажность, поэтому регулярный и достаточный полив является важным условием для ее роста и развития. Во время сухого периода растения можно поливать каждый день, но не очень много, чтобы не вызывать гниль и другие заболевания. В увлажненной почве редис сможет формировать более крупные корнеплоды.

Редис маломерен к болезням и вредителям, поэтому специальные обработки редко нужны. Однако, время от времени, растения могут быть атакованы муравьями, которые строят муравейник рядом с растением. Если это случается, можно обработать место взаимодействия муравьев с растением моющим средством, смешанным с водой, или использовать натуральный инсектицид, такой как настой чеснока или перца.

Для подкормки редиса можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной, содержащие достаточное количество питательных веществ для растений. Также можно добавлять минеральные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, способствующие росту корнеплодов.

Редис можно собирать через 20-30 дней после высадки, когда корнеплоды достигнут нужного размера. Их следует извлекать из почвы осторожно, чтобы не повредить корневую систему. После сбора редиса можно хранить в холодильнике в течение нескольких недель.

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