Пес Бобби из Португалии попал в книгу рекордов Гиннеса, как старейшая собака в истории (фото)

Бобби из Португалии попал в книгу рекордов Гиннеса, как собака, прожившая дольше всего

Пес Бобби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая собака в истории. Пес принадлежит к породе собак-хранителей скота Рафейру ду Алентежу, которые обычно живут 12-14 лет. Об этом пишут на сайте организации.

Бобби родился 11 мая 1992 года, это подтвердили в португальской правительственной базе питомцев, управляемой национальным союзом ветеринаров. А 1 февраля 2023 года ему исполнилось 30 лет и 266 дней, что делает его собакой-рекордсментом по продолжительности жизни.

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Португальская собака побила почти столетний рекорд; предыдущая самая старая собака, Блуи (1910-1939), была австралийской пастушей собакой, прожившей 29 лет 5 месяцев. На самом деле Боби не просто самая старая собака из всех живых – он старейший пес в истории.

Он прожил всю свою жизнь с семьей Коста в сельской местности Конкейроса в Лейрии, Португалия. Он родился как один из четырех щенков мужского пола в хозяйственном здании, где семья Коста хранила дрова.

Как рассказал хозяин животного, Боби смог прожить так долго благодаря тому, что жил в спокойных условиях вдали от города. Хозяин всегда кормил Боби тем, что ел сам, и не держал его на цепи или поводке. Хозяин всегда замачивает пищу в воде, прежде чем подавать ее своим питомцам, чтобы удалить большинство приправ.

Сейчас в старости Боби менее склонен к приключениям; ходить трудно, поэтому он в большинстве своем проводит время, гуляя на заднем дворе со своими четырьмя кошачьими друзьями.

У Боби также ухудшилось зрение. Хозяин часто замечает, как он сталкивается с препятствиями, когда идет. В силу своего возраста Боби больше отдыхает, чем привык, и любит поваляться в постели после еды. В холодные дни он предпочитает отдыхать у костра.

До недавнего времени хозяин пса никогда не думал, что Боби может быть самой старой собакой в мире.

"Я никогда не думал зарегистрировать Боби, чтобы побить рекорд, потому что, к счастью, наши животные всегда живут много лет. Мы воспринимаем такие ситуации как обычный результат их жизни, но Боби – единственный в своем роде", – пояснил он, добавив, что мать Боби, Гира, дожила до 18 лет, а еще одна из их собак, Чикот, дожила до 22 лет.

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