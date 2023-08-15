Пикантная и полезная закуска: Как сделать маринованный чеснок на зиму
Как замариновать чеснок на зиму
Маринованный чеснок – это не только вкусная, но и полезная закуска, которую можно использовать в разных блюдах. Он идеально подойдет для рагу, плова, тушеного мяса, а также отлично подчеркнет вкус сала или бутербродов.
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Недавно фудблогерка Юлия, известная под ником juli_co.ok на Instagram, раскрыла секрет своего рецепта маринованного чеснока со смородиной на зиму, и самое интересное – этот рецепт не нуждается в стерилизации.
Ингредиенты:
- Молодой чеснок – 12-14 головок
- Красная смородина – 500 г + несколько веточек
- Соль – 3 ст. л.
- Сахар – 6 ст. л.
- Черный перец горошком
- Уксус – 1 стакан
- Вода – 1 л
Способ приготовления:
- Очистите чеснок и разделите на отдельные зубчики. Разложите их в стерильные банки, чередуя с ягодками смородины.
- Для маринада в кастрюлю положить 500 г смородины, добавить половину сахара и соли, несколько зерен черного перца. Доведите до кипения и варите 5 минут.
- Разотрите ягоды в кастрюле и варите еще 2 минуты.
- Процедите полученный редкий маринад и выложите обратно в кастрюлю. Добавьте остаток сахара, соли, уксус. Доведите до кипения и варите 1 минуту.
- Заполните банки с чесноком горячим маринадом, закройте герметично крышками. Переверните банки вверх днищем и оставьте до полного охлаждения. Затем можно хранить в прохладном подвале или погребе.
- Вкусность готова! Через три месяца маринованный чеснок будет на своем пике вкусовых качеств.
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