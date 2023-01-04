Пикантные прозрачные фактуры остаются: какие старые тренды будут актуальны и востребованы в 2023 году (фото)

Модные тренды 2023 - какие старые вещи будут актуальны и востребованы в 2023

Многие модные тенденции перейдут с прошлого года в новый 2023 год. Поэтому не все вещи списывайте со счетов, а лучше посмотрите ваш гардероб.

Некоторые тренды будут востребованы и актуальны в 2023 году. Vogue рассказали, какие именно.

Брюки карго

В 2022 году штаны карго приобрели особую популярность, но и в этом году они не менее актуальны.

Впервые такие штаны появились в конце 30-х годов в британской армии. Но даже спустя почти 100 лет они выглядят свежим и стильным. Выбирайте такую вещь из разного материала и не ограничивайтесь цветами оливки и хаки.

Брюки карго - модные тренды 2023

Полупрозрачные фактуры

Уже не один сезон модные дизайнеры используют пикантные прозрачные фактуры для своих коллекций. Потому в 2023 году модным трендом остаются шелк, шифон, кружево, полупрозрачный трикотаж и другие тонкие ткани.

Полупрозрачная черная блуза Chanel - модные тренды 2023

Miu MIu – голый костюм

Total-деним

Одним из самых громких трендов 2023 стал деним. Это может быть универсальное соединение короткого топа и широких джинсов, как предлагает Etro. Или, как у Chloe, "канадский смокинг" из джинсов, топа и тренча.

Деним образ от Etro - модные тренды 2023

Деним образ от Chloe - модные тренды 2023

Фигурные вырезы

В 2023 году не забывайте об одежде с обнажающими тело фигурными вырезами. Об этом свидетельствуют коллекции брендов Valentino, Rokh, Michael Kors Collection.

Стильное платье с фигурным вырезом, обнажающее плечи и ноги

Клетчатая рубашка

Фланелевая клетчатая рубашка – must have в 2023 году. Сама такая, которая напоминает о рок-концертах и эстетике стиля гранж. Таковы в коллекциях Bottega Veneta, где Матье Блази надел Кейт Мосс в синюю клетчатую рубашку, белую майку и джинсы с низкой посадкой.

Образ Кейт Мосс от Bottega Veneta стал самым популярным по запросам Google.

Клетчатая рубашка - модные тренды 2023

Напомним, что одним из самых сексуальных платьев зимы стало платье с открытой спиной. Она вдохновлена образом Мирей Дарк в фильме "Высокий блондин в черном ботинке".

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