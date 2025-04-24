Пингвины и невероятные виды ледяной пустыни: украинские полярники поделились фотографиями, победившими в фотоконкурсе Википедии (фото)

Сразу пять фотографий украинских полярников из Антарктиды одержали победы в Конкурсе научных изображений 2024 года для Википедии — рекорд за всю историю участия Украины в этом проекте.

Триумф в номинации "Люди в науке"

В категории "Люди в науке" сразу два первых места добыли в борьбе фото геофизика 29-й Украинской антарктической экспедиции Александра Богомаза.

Фото-победители Фото-победители

Антарктическая радуга – второе место в "Общей категории"

Геофизикиня Анна Соина заняла второе место в общей номинации благодаря уникальному кадру — радуге в антарктическом небе.

Фото-победители Фото-победители

"Живые организмы": юмор и хищная морская звезда

В этой категории четвертое место заняла еще одна работа Александра Богомаза — кадр с субантарктическим пингвином (дженту), зафиксированным в момент дефекации.

Пятое место получила фотография полярного биолога Андрея Утевского, на которой изображена антарктическая морская звезда вида Labidiaster annulatus, снятая на глубине около 40 метров. Это яркое существо является активным хищником, способным охотиться даже на других морских звезд.

Фото-победители Фото-победители

Фото-победители Фото-победители

Читайте также: Ученые обнаружили причины высыхания крупнейшего озера мира: почему это произошло

Международный Конкурс научных изображений ежегодно проходит и в Украине. Его цель — популяризировать науку через визуальные истории и собрать иллюстрации для Википедии.

Жюри оценивало работы в пяти основных номинациях: "Микроскопия", "Живые организмы", "Люди в науке", "Нефотографические изображения" и "Общая категория", а также в специальной - "Последствия войны".

Напомним, в Антарктиде возникла огромная прорубь Мод-Райз.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!