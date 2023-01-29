Пирожные "Kinder Milk Slice": как легко приготовить магазинный десерт дома
Шоколадный бисквит и тающее во рту воздушное суфле. Этот десерт не оставит равнодушными даже взрослых, а дети перестанут просить магазинный аналог, зная, что дома вкуснее. Десерт отлично подойдет для чаепития и в качестве сладкого школьного перекуса. Рецептом поделилась фуд-блогерша Валерия Велигура.
Вам понадобится (на 4 шт.):
Для бисквита:
- 1 яйцо
- 30 г сахара
- щепотка соли
- 15 г меда
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 20 мл молока
- 15 мл масла
- 30 г муки
- 5 г какао
- 1/2 ч.л. разрыхлителя⠀
Для начинки:
- 3 г желатина
- 20 мл воды
- 1 желток
- 15 г сахара
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 15 мл молока
- 30 мл сгущенки ⠀
- 5 г сливочного масла
- 115 мл сливок 33%
Переходим к приготовлению
Бисквит: Яйцо с сахаром и солью взбиваем миксером к светлой пышной пене. Добавляем мед, ванильный экстракт, молоко, растительное масло и перемешиваем на самых низких оборотах миксера. Просеиваем муку, какао, разрыхлитель и снова перемешиваем на самых низких оборотах миксера до однородности.
Переливаем тесто в форму (у автора 19см*12см*4см), застеленную пергаментом или фольгой и сверху также накрываем фольгой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут (готовность проверяем зубочисткой). Даем полностью остыть.
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Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 15 минут.
Желток сочетаем с сахаром, ванильным экстрактом, молоком, сгущенкой и сливочным маслом. Ставим на средний огонь, варим до загущения и переливаем в чистую емкость. Желатин растапливаем в микроволновке или на плите, добавляем в массу, перемешиваем и даем немного остыть.
Холодные сливки взбиваем миксером на высокой скорости до загущения, снижаем скорость до минимальной, добавляем заварное основание и перемешиваем до однородности.
Собираем: Бисквит разрезаем вдоль на 2 части. Чтобы удобнее доставать, дно формы, в которой выпекали бисквит, застилаем пищевой пленкой. Сверху кладем 1 корж, затем слой начинки и 2 коржа. Вращаем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов. Пирожные готовы.
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