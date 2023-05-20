Пищевая сода и порошок для стирки: как быстро убрать мох из тротуарной плитки в саду

Многие украинцы укладывают дорожки в садах и на приусадебных участках брусчаткой или плиткой. Впрочем, с течением времени в швах могут появляться мох и трава.

Растительность может представлять угрозу поскользнуться, особенно если дорожки часто используются. Опытные садоводы имеют свои советы по поводу того, как избавиться от мха, пишет Express.co.uk.

Одним из вариантов является использование пищевой соды. Нужно посыпать швы веществом и оставить на ночь, а утром вымести остатки.

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Также можно развести две-три столовых ложки на литр воды и тщательно растворить. Такой смесью нужно опрыскивать мох между плитками.

Некоторые садоводы также рекомендуют использовать смесь уксуса с водой в равных пропорциях. Раствор нужно нанести на швы, затем протереть жесткой щеткой. Именно уксусная кислота в продукте может убить мох, но будьте осторожны, используя ее вокруг садовых растений и газона.

Избавиться от нежелательной растительности также можно благодаря стиральному порошку. Нужно порошок нанести на пораженные участки, чтобы действенное вещество разрушило стенки мха.

Напомним, мы уже писали, можно ли поливать комнатные растения минеральной водой.

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