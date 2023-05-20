Харчова сода та порошок для прання: як швидко прибрати мох з тротуарної плитки в саду

Чимало українців укладають доріжки у садах та на присадибних ділянках бруківкою або плиткою. Втім, з часом у швах можуть з'являтися мох і трава.

Рослинність може становити загрозу посковзнутися, особливо, якщо доріжки часто використовуються. Досвідчені садівники мають свої поради щодо того, як позбутися моху, пише Express.co.uk.

Одним з варіантів є використання харчової соди. Потрібно посипати шви речовиною та залишити на ніч, а вранці вимести залишки.

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Також можна розвести дві-три столові ложки на літр води та ретельно розчинити. Такою сумішшю потрібно обприскувати мох між плитками.

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Деякі садівники також радять використовувати суміш оцту з водою у рівних пропорціях. Розчин потрібно нанести на шви, а потім протерти жорсткою щіткою. Саме оцтова кислота в продукті може вбити мох, але будьте обережні, використовуючи її навколо садових рослин і газону.

Позбутися небажаної рослинності також можна завдяки пральному порошку. Потрібно нанести порошок на уражені ділянки, щоб дієва речовина зруйнувала стінки моху.

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