'Пишите завещания, СБУ придет за каждым': хакеры из Украины потролили участников российско-иранской конференции (видео)

В столице россии в Москве Институт стран СНГ вместе с Институтом политических и международных исследований исламской республики Иран проводил конференцию. Во время мероприятия произошел инцидент – к мероприятию онлайн подключился украинский пранкер Евгений Вольнов.

российские СМИ сообщали, что 25 апреля представители россии и Ирана собрались, чтобы обсудить геополитическое значение российско-иранского сотрудничества в Евразии, перспективы развития экономических связей. А также аспекты взаимодействия двух стран на Южном Кавказе и Средней Азии.

Участие в конференции принимали первый заместитель председателя госдумы по делам СНГ Затулин, представители "Росатома" и посол Ирана в рф, сотрудники правительства россии и т.д.

Пранкер Евгений Вольнов в своем Телеграм-канале опубликовал видео, из которого можно понять, что он подключился онлайн к конференции как "Симиндей В.В.".

"Украинские хакеры из команды Киб.орг получили доступ к закрытой конференции между пид*ами и иранцами, и напомнили оккупантам, что ответственности за преступления против Украины не избежит никто", — так он прокомментировал свою шутку.

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На видео можно увидеть, как участники конференции что-то обсуждают, и вдруг звучит голос Вольнова:

"Уважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить за содержательное выступление. Особенно поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны. А именно – за возможность участия Службы безопасности Украины в данном мероприятии".

Затем пранкер добавил: "Вот вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособниками. Поэтому готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что имеете. Рака яиц каждому оккупанту и тем, кто этим оккупантам помогает. Иран ответит за поставку своих дронов России, которыми она стреляет по Украине. Бойтесь, кафиры, ваши дни сочтены".

Затем из зала донеслось "Ничего себе!". На что Вольнов ответил: "Да, ничего себе! Весь этот разговор записан и вся эта информация попадет в СМИ".

После этого в зал, где проходила конференция, началась шумиха. Пранкер добавил, что каждый участник заседания будет внесен в базу Миротворец, и больше никто из них не попадет в цивилизованную страну.

Справка: Евгений Вольнов — украинский пранкер и блоггер. Он стал известен благодаря телефонным розыгрышам, в которых высмеивает россиян.

Ранее украинский юморист студии "Квартал 95" высмеял российского представителя минобороны России Игоря Конашенкова с его абсурдными заявлениями об успехах российской армии на фронте в Украине.

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