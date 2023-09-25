Платежки станут меньше: Как с 1 октября изменятся цены на газ

Как изменятся тарифы за доставку газа с 1 октября

Начиная с 1 октября 2023 года, бытовым потребителям, полностью или частично прекращенным газоснабжение, вводятся изменения в методике определения минимального размера годовой заказанной мощности.

Эта информация была опубликована на странице Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в социальной сети Facebook.

Читайте также: Кому нужно становиться на военный учет с 1 октября

Согласно объявленной инициативе, определение минимальных объемов годовой заказанной мощности будет осуществляться, учитывая только функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

Для лучшего понимания этой инициативы взят пример расчета оплаты использования природного газа для бытовых потребителей с комплексным обслуживанием в Черновицкой области. Это изменение относится к потребителям, которые пользовались неопломбированным газовым оборудованием, включая отопительные приборы и водонагреватели, и имели минимальный уровень использования газа в предыдущем газовом году.

Ранее эти клиенты платили за минимальный объем потребления, составлявший 314 кубических метров газа в год. По новым правилам они будут оплачивать всего в 39 кубических метрах газа в год.

Эта инициатива приведет к значительной экономии для этого примера, а именно 45,6 гривен в месяц и 547,25 гривен в год.

Важно отметить, что каждая газораспределительная компания будет самостоятельно устанавливать минимальную плату для помещений, которые не пользуются или частично не пользуются газом.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!