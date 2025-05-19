Платежки украинцев за газ вырастут почти на 500 грн: за что придется доплатить

Некоторые потребители газа в Украине получили счета с дополнительными суммами. В чем причина таких начислений и за что именно придется доплатить – читайте дальше.

Украинцам советуют периодически проверять и проводить техническое обслуживание газовых сетей для безопасной эксплуатации. Об этом напомнили в компании "Газсети", пишет "24 Канал".

Следует учитывать, что техническое обслуживание газовых сетей не является бесплатным - сейчас его стоимость составляет 441,12 гривны. В процессе обслуживания специалисты:

проведут визуальный осмотр состояния газовой инфраструктуры;

проверят воздух в помещении на наличие паров газа;

выявят потенциальные места утечки;

выполняют чистку и смазку оборудования и другие работы по поддержанию исправности газового оборудования.

Читайте также: Отказ от счетчиков на воду: имеют ли украинцы на это право и чем грозит

Заказ можно оформить в клиентском сервисном центре по месту жительства.

Зачем необходимо проверять газовые сети

Регулярная проверка газовых сетей важна не только для безопасности, но и для снижения расходов. Даже незначительные дефекты, такие как микротрещины или уменьшение давления, могут приводить к постоянным незаметным утечкам газа. Например, ежедневная потеря всего 0,5 кубометра может за год стоить около 1000 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько будут платить украинцы за 1 кубометр газа с 1 июня.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!