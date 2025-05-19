Платіжки українців за газ зростуть майже на 500 грн: за що доведеться доплатити

Деякі споживачі газу в Україні отримали рахунки з додатковими сумами. У чому причина таких нарахувань і за що саме доведеться доплатити – читайте далі.

Українцям радять періодично перевіряти та проводити технічне обслуговування газових мереж задля безпечної експлуатації. Про це нагадали в компанії "Газмережі", пише "24 Канал".

Слід враховувати, що технічне обслуговування газових мереж не є безкоштовним – нині його вартість становить 441,12 гривні. У процесі обслуговування спеціалісти:

проведуть візуальний огляд стану газової інфраструктури;

перевірять повітря в приміщенні на наявність парів газу;

виявлять потенційні місця витоку;

виконають чистку та змащення обладнання та інші роботи для підтримання справності газового обладнання.

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Замовлення можна оформити у клієнтському сервісному центрі за місцем проживання.

Навіщо необхідно перевіряти газові мережі

Регулярна перевірка газових мереж важлива не тільки для безпеки, а й для зниження витрат. Навіть незначні дефекти, як-от мікротріщини або зменшення тиску, можуть призводити до постійних непомітних витоків газу. Наприклад, щоденна втрата лише 0,5 кубометра може за рік коштувати близько 1000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки платитимуть українці за 1 кубометр газу з 1 червня.

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