Поберегитесь в эти дни: названы даты магнитных бурь в августе 2023 года

Магнитные бури в августе 2023 - когда магнитные бури в августе и как улучшить самочувствие во время метеоудара

Ученые прогнозируют несколько волн магнитных бурь в течение августа 2023 года. Но самая мощная будет составлять 7 баллов из 10.

Согласно данным Meteoagent, самым острым днем было 7 августа, когда Землю всколыхнул семибалльный метеоудар. Далее геомагнитные возмущения пошли на убыль.

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Так, в течение 9-11 августа продлится шестибалльная магнитная буря. Спокойнее станет уже 12 августа, когда мощность метеоудара составит 4 балла.

К концу августа, по предварительным данным, будет спокойно, ведь магнитные бури будут только в 1-2 балла. Такие возмущения почти не ощущаются людьми.

Магнитные бури в августе 2023 года

Как улучшить самочувствие во время метеоударов

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Соблюдать несколько простых правил, чтобы чувствовать себя лучше при любых условиях:

1. Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

2. Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Помните, что эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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