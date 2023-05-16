Почему большие собаки живут меньше: объяснение ученых

В животном мире наблюдается общее правило: чем больше животное, тем дольше оно живет. Например, домашние мыши весом примерно 19 грамм живут около двух лет, тогда как африканские слоны весом более 6000 кг могут дожить до 65 лет или больше. Антарктические синие киты весом более 140 000 кг обычно живут около 90 лет.

Читайте также: Почему собаки улыбаются и что это значит

Однако исключение из этого правила составляет домашняя собака. В этом случае существует правило: чем меньше собака, тем продолжительнее она живет. К примеру, йоркширские терьеры весом около 3 кг живут в среднем 15 лет, по сравнению с английским мастифом, который весит 104 кг и имеет среднюю продолжительность жизни всего 8 лет.

Этот феномен размера и продолжительности жизни собак привлек внимание Джека да Силвы и Бетани Кросс из Университета Аделаиды в Австралии, и они приступили к исследованиям, чтобы выяснить причину этого явления.

Прежде чем ответить на вопрос, почему разные породы собак стареют с разной скоростью, следует рассмотреть процесс старения. Общей концепцией является износ, который приводит к деградации органов и ослаблению иммунной системы. Однако возникает вопрос, почему все виды животных не эволюционировали к большему долголетию.

Большие собаки отличаются более быстрой скоростью старения

Новое исследование вместо расчетов новых лабораторных экспериментов анализирует информацию из разных источников. Ученые изучали данные о 164 породах собак, где собиралась информация о массе взрослых животных, весе при рождении, возрасте, когда они достигают 50% от своей взрослой массы, размере помета, среднем возрасте смерти и типичных причинах смерти.

Первый анализ этих данных подтвердил предварительные выводы, что большие собаки, как правило, живут меньше, чем меньшие породы. Известно также, что большие породы собак рождают большее потомство. Например, йоркширские терьеры, относящиеся к мелким породам, обычно имеют в среднем три щенка в одном помете.

Не считая того, большие породы, к примеру британские мастифы, традиционно рождают девять щенков в собственном помете. Даже больше поражает сообщение об английском мастифе по имени Лили, который родил незаурядный помет из 21 щенков. С другой стороны, самый длинный зарегистрированный помет йоркширских терьеров состоял из 12 щенков, а его мать была описана как "крупный йоркширский терьер весом 16 фунтов".

Читайте также: Породы собак, к которым лучше не подпускать детей

Более быстрый рост и связь с раком у собак

Недавнее исследование указывает на то, что быстрое развитие больших и меньших пород собак сравнивается с генетическими изменениями, произошедшими в результате селективного разведения. Требования к размеру ведут к ускорению роста на ранних стадиях жизни. К сожалению, этот процесс может оказать негативное влияние на общее здоровье, поскольку ресурсы организма устремляются на быстрый рост, а не на поддержку иммунной системы, регенерацию ДНК и стрессоустойчивость. Исследования показывают, что это может приводить к физическим проблемам у больших собак, в частности по достижении взрослого возраста (обычно около двух лет).

Также установлено, что те же генетические мутации, которые влияют на размер тела собак, могут повышать риск развития рака. Есть прямая зависимость между размером собаки и вероятностью возникновения онкологических заболеваний. Это может объяснить тот факт, что большинство раковых заболеваний связано с мутациями, возникающими при разделении клеток. Поскольку большие собаки имеют больше клеточных делений, увеличивается вероятность вредных мутаций и соответственно развития раковых опухолей.

Исследователи классифицировали причины смерти у собак на четыре категории: травмы или несчастные случаи, инфекции, токсичность и рак. Анализ показал, что смерть от травм, инфекций или токсических веществ не имела прямой связи с размером собаки. Но вероятность смерти от рака постоянно увеличивалась по мере увеличения размера собаки. К примеру, собака весом 65 фунтов (30 кг) имела на 50% больше шансов умереть от рака, чем собака весом 7 фунтов (3 кг).

Есть надежда, что в будущем у больших собак будет лучшая защита от рака и будет жить дольше. Этот процесс требует естественного отбора, основанного на размножении собак с более длительной продолжительностью жизни и более сильной иммунной системой. Заводчики больших пород могут ускорить этот процесс, сосредотачиваясь на разведении собак с лучшими показателями жизнеспособности и иммунитета.

Напомним, ранее мы писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову, а также о 3 породах собак, которые приносят удачу своим владельцам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!