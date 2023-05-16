Чому великі собаки живуть менше: пояснення вчених

У тваринному світі спостерігається загальне правило: чим більша тварина, тим довше вона живе. Наприклад, домашні миші вагою приблизно 19 грамів живуть близько двох років, тоді як африканські слони вагою понад 6000 кг можуть дожити до 65 років або більше. Антарктичні сині кити вагою понад 140 000 кг зазвичай живуть близько 90 років.

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Проте, виняток з цього правила становить домашня собака. У цьому випадку існує правило: чим менша собака, тим триваліше вона живе. Наприклад, йоркширські тер'єри вагою близько 3 кг живуть в середньому 15 років, у порівнянні з англійським мастифом, який важить 104 кг і має середню тривалість життя лише 8 років.

Цей феномен розміру та тривалості життя собак привернув увагу Джека да Сілви та Бетані Кросс з Університету Аделаїди в Австралії, і вони розпочали дослідження, щоб з'ясувати причину цього явища.

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Перш ніж відповісти на питання, чому різні породи собак старіють з різною швидкістю, слід розглянути процес старіння. Загальною концепцією є зношування, яке призводить до деградації органів та послаблення імунної системи. Однак виникає питання, чому всі види тварин не еволюціонували до більшого довголіття.

Великі собаки відзначаються швидшою швидкістю старіння

Нове дослідження, замість розрахунків нових лабораторних експериментів, аналізує інформацію з різних джерел. Учені вивчали дані про 164 породи собак, де збиралася інформація про масу дорослих тварин, вагу при народженні, вік, коли вони досягають 50% від своєї дорослої маси, розмір посліду, середній вік смерті та типові причини смерті.

Перший аналіз цих даних підтвердив попередні висновки, що великі собаки, як правило, живуть менше, ніж менші породи. Відомо також, що великі породи собак народжують більше потомства. Наприклад, йоркширські тер'єри, які відносяться до дрібних порід, зазвичай мають в середньому три цуценята в одному пометі.

З іншого боку, великі породи, наприклад англійські мастифи, зазвичай народжують дев'ять цуценят у своєму пометі. Навіть більше вражає повідомлення про англійського мастифа на ім'я Лілі, який народив неабиякий помет із 21 цуценят. З іншого боку, найдовший зареєстрований помет йоркширських тер'єрів складався з 12 цуценят, а його мати була описана як "великий йоркширський тер'єр вагою 16 фунтів".

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Швидший ріст і зв'язок із раком у собак

Недавнє дослідження вказує на те, що швидкий розвиток більших і менших порід собак порівнюється з генетичними змінами, які відбулися внаслідок селективного розведення. Вимоги до розміру ведуть до прискорення росту на ранніх стадіях життя. На жаль, цей процес може мати негативний вплив на загальне здоров'я, оскільки ресурси організму спрямовуються на швидкий ріст, а не на підтримку імунної системи, регенерацію ДНК і стресостійкість. Дослідження показують, що це може призводити до фізичних проблем у великих собак, зокрема після досягнення дорослого віку (зазвичай близько двох років).

Також встановлено, що ті самі генетичні мутації, які впливають на розмір тіла собак, можуть підвищувати ризик розвитку раку. Існує пряма залежність між розміром собаки та ймовірністю виникнення онкологічних захворювань. Це може пояснити той факт, що більшість ракових захворювань пов'язані з мутаціями, які виникають під час поділу клітин. Оскільки великі собаки мають більше клітинних поділів, збільшується ймовірність шкідливих мутацій і, відповідно, розвитку ракових пухлин.

Дослідники класифікували причини смерті у собак на чотири категорії: травми або нещасні випадки, інфекції, токсичність та рак. Аналіз показав, що смерть від травм, інфекцій або токсичних речовин не мала прямого зв'язку з розміром собаки. Але ймовірність смерті від раку постійно збільшувалась зі збільшенням розміру собаки. Наприклад, собака вагою 65 фунтів (30 кг) мала на 50% більше шансів померти від раку, ніж собака вагою 7 фунтів (3 кг).

Є надія, що в майбутньому більші собаки матимуть кращий захист від раку та будуть жити довше. Цей процес потребує природного відбору, який заснований на розмноженні собак з довшою тривалістю життя та сильнішою імунною системою. Заводчики великих порід можуть прискорити цей процес, зосереджуючись на розведенні собак з найкращими показниками життєздатності та імунітету.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думають собаки, коли схиляють голову, а також про 3 породи собак, які приносять удачу своїм власникам.

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