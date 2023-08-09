Почему лаковые поверхности нельзя протирать бумагой

Существуют некоторые поверхности, которые на категорически нельзя протирать бумагой. И это не только из-за веры в народные приметы, в частности, по обработке стола.

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Фактически, существуют объективные обстоятельства, о которых важно знать, пишут в издании "Патриоты Украины". Кажется, что бумажные салфетки мягкие и нежные, однако их состав может нанести вред лакированным и жидкокристаллическим поверхностям. Дело в том, что даже при небольшом трении на поверхности остаются микроцарапины, негативно влияющие на внешний вид мебели или экрана, особенно во время трансляций.

Также не рекомендуется вытирать стеклянную посуду бумагой. Это может привести к оставлению маленьких частиц бумаги, которые часто создают впечатление, гораздо хуже, чем обычные разводы. В случае, если что-то выливается на тканевую поверхность или ковер, лучше избегать использования бумажных салфеток. Их будет очень тяжело удалить из тканевых волокон.

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