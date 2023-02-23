Почему не надо выбрасывать увядшие подаренные розы: лайфхак для огородников

Если вам подарили розы и они уже увяли, стоя в весе, не стоит сразу выбрасывать их в помойку. С их стеблей можно прорастить новые цветы.

Предлагаем вам лайфхак, как прорастить новые цветы из увядших роз. Вам понадобится всего несколько картофелин и немного времени.

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Теория, лежащая в основе этого трюка, заключается в том, что картофель будет поддерживать влажность надреза и снабжать растение питательными веществами, необходимыми для процветания. Когда растение растет, картофель разложится естественным путем, питая почву, куда высажен цветок.

Итак, если у вас есть букет увядших роз, скажем, 5 цветков, то подготовьте 5 твердых сырых картофелин. В картофеле нужно проделать отверстие, которое по диаметру будет немного меньше, чем имеет стебель розы. Отверстие не должно быть сквозным, стоит оставить где-то до сантиметра "подпочвы", который будет питать стебли будущих черенков.

Со стебля срежьте увядшее соцветие розы, а затем обрежьте кончик стебля. На стебле должно остаться несколько мест, оставшихся от листочков цветка. В идеале их должно быть три.

Кончик стебля, который будете впихивать в картофелину, надо смазать либо садовым био-клеем, либо обычным медом. Смазанный кончик стебля нужно запихнуть в ранее проделанное отверстие картофеля.

Затем картофель с черенками роз нужно положить в цветочный горшок и присыпать грунтом, чтобы он полностью покрыл картофель. Увлажните землю в горшке и немного присыпьте сухой почвой.

Весной, когда разрешается погода (если температура воздуха будет превышать 10 градусов тепла ночью и 15-18 днем), пророщенные розы высаживают в открытый грунт вместе с остатками земли и картофеля, в котором вы их проращивали.

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