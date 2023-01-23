Почему не стоит готовить каши на молоке: предостережение от врача

Каши на завтрак принесут больше пользы, если их сварить в воде. Молочные каши врачи не советуют употреблять ни детям, ни взрослым.

Отмечается, что молоко мешает усваивать витамины и минералы. Например, железо, которого достаточно в гречневой крупе, вместе с молоком не усваивается вообще. Также каша, сваренная на молоке, будет калорийнее. Не стоит есть каши на молоке тем, кто испытывает проблемы с желудком, а также тем, у кого есть непереносимость молочной лактозы.

Также молоко не следует употреблять при мочекаменной болезни, некоторых заболеваниях печени, кишечника и желчного пузыря.

Известная украинская диетология Наталья в комментарии "Так просто!" заметила, что молоко и каши несовместимы. "Каша – это полезный цельнозерновой продукт, который лучше есть с салатом, а не с молоком. А молоко – это самостоятельная пища, которую лучше употреблять отдельно от других продуктов", – добавила она.

По словам специалиста, в сочетании с молоком каши очень тяжело перевариваются желудком и могут нарушить его работу.

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