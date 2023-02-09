Почему нельзя мыть сырое мясо перед приготовлением

Мы привыкли считать, что мытье способствует чистоте. Стирка одежды, уборка дома, мы моем себя, автомобиль, домашних животных. Так же нам кажется правильным мыть продукты перед их употреблением. Но нужно ли мыть сырое мясо или курицу? Сделает ли мытье безопаснее эти продукты?

На самом деле мыть сырую птицу, говядину, свинину, баранину или телятину перед приготовлением не рекомендуется. Мытье сырого мяса не является эффективным способом уменьшения количества бактерий и может повысить вероятность пищевого отравления. Кроме того, промывка может ухудшить качество продукта и качество приготовления. Как это работает:

Сырое мясо может содержать плохие бактерии (также известные как пищевые патогены).

Все, к чему касается мясо, пока оно еще сырое (например, другие продукты, поверхности или кухонные принадлежности), может быть заражено этими бактериями.

Если вы моете мясо под краном, вода может перенести болезнетворные микроорганизмы и раковину.

Промывание мяса увеличивает активность этих микробов.

Правильное приготовление уничтожит вредные бактерии в мясе и сделает его безопасным для употребления. Но любые другие поверхности, затрагивающие сырое мясо, все еще могут содержать бактерии.

Если промыть мясо горячей водой, это может отразиться на текстуре его поверхности и качестве продукта.

Влажное мясо скорее тушится, чем жарится, что не позволяет получить, например, правильно приготовленный стейк.

На самом деле все эти болезнетворные микробы отлично уничтожаются при термообработке, а значит, в мытье водой нет смысла. Для мраморной говядины хватает 55 С, чтобы убить все эти микроорганизмы. А это значит, что сочный стейк получится, а бактерии погибнут.

Чем заменить промывку водой

Самый частый ответ – ничем. Вы можете сразу же извлечь мясо из упаковки и приступать к приготовлению. Затем просто выбросьте упаковку и тщательно вымойте руки, а также любые поверхности, которых коснулось мясо.

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Тем не менее, некоторые повара выступают за необходимость промокнуть мясо бумажным полотенцем. Это может помочь убрать лишнюю влагу, благодаря чему корочка получится более румяной. Просто убедитесь, что вы сразу выбросили бумажные полотенца и вымыли руки. Хотя этот шаг может улучшить процесс приготовления, он не обязателен. Пока ваше мясо свежее, естественный уровень влажности не должен мешать приготовлению.

Поможет ли замачивание мяса избавиться от бактерий?

Существует миф о том, что замачивая мясо или птицу в соленой воде или воде с уксусом, мы повышаем пищевую безопасность такой продукции. Но на самом деле замачивание влияет только на вкус готового продукта, но никаких не повышает его безопасность.

Если вы все-таки решили вымачивать сырое мясо – помните, что вынимать его из воды нужно аккуратно, чтобы не спровоцировать перекрестное загрязнение. При замачивании мясо или птицу следует хранить в холодильнике.

Как избежать перекрестного загрязнения

Обязательно тщательно мойте руки после того, как обрабатывали или упаковывали сырое мясо и птицу. Иначе все, чего вы со временем будете касаться, может оказаться загрязненными бактериями.

Вымойте руки теплой водой с мылом в течение 20 секунд до и после обработки сырых продуктов!

Чтобы предотвратить перекрестное загрязнение кухонных поверхностей от сырого мяса или птицы – промойте столешницу и раковину с горячей мыльной водой.

Упаковочные материалы, в которых были сырые продукты, могут вызвать перекрестное загрязнение. Никогда не используйте их повторно для хранения другой пищи!

Также очень важно использовать разные доски для сырых и готовых продуктов, и обязательно мыть смесительную рукоятку на кухне.

Напомним, если у вас до сих пор не получается вкусный рис, он превращается в липкую массу вместо рассыпчатой каши? Тогда, наверное, вы допускаете эту грубую ошибку, которая и портит блюдо.

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