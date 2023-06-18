Почему нельзя носить деньги без кошелька: народные приметы

Почему нельзя класть деньги в карман – народные приметы о деньгах – как правильно хранить деньги

Деньги любят порядок и подсчет. Ни в коем случае их нельзя носить прямо в кармане, а не в кошельке.

Небрежное отношение к финансам может навлечь бедность – так считали еще наши предки. Поэтому материальное состояние зависит от того, где и как вы хранить деньги.

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Народные приметы указывают, что в кармане деньги носить нельзя. Поскольку так вы только навлечете на себя банкротство.

Как правильно хранить деньги

Деньги должны работать, а не лежать на одном месте. Если купюры постоянно обращаются, то их количество начинает увеличиваться.

Лучше всего деньги носить в кошельке, но каждую купюру нужно составлять "голова к голове" и ровно. Монеты нужно класть в отдельное отделение.

Если вы держите деньги дома, то не нужно их оставлять близко к входной двери. Коридор ведь насыщается негативной энергетикой, а финансы такого не любят. Также не следует хранить их в спальне.

Лучшим местом для хранения денег станет сейф или специальный ящик.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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