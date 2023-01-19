Почему нельзя очищать плесень в доме щеткой: объяснение

Избавиться от плесени и затхлого запаха можно самостоятельно, но не следует допускать распространения грибка. Обычно плесень образуется на разных поверхностях, если в доме слишком высокий уровень влажности. Часто грибок появляется на стенах или потолке и повреждает краску или обои. Плесня быстро разрастается, поэтому эту проблему следует решать быстро.

Раньше мы уже писали как сделать ловушку-осушитель, чтобы избавиться от лишней влаги и конденсата в доме.

Главное – не стоит тереть пораженную грибком поверхность жесткой щеткой – так споры попадут в воздух и осядут в комнате.

Чтобы очистить сырые стены от спор грибка, необязательно использовать агрессивную химию и щетку с грубой щетиной, лучше используйте воду и мягкое моющее средство, например жидкость для мытья посуды.

Перед началом работ наденьте защитную одежду, очки и длинные резиновые перчатки, чтобы защитить кожу, и откройте окна. Чтобы плесень не распространялась в воздухе по комнате. Смочите чистую ткань в мыльной воде и аккуратно протрите влажную стену.

После вытирания основной грязи и плесени протрите поверхность сухой тряпкой, чтобы впитать лишнюю влагу и дайте области полностью высохнуть.

Таким способом можно очищать плесень из обоев и окрашенных поверхностей. Для чистки обоев используйте немного воды. Тряпки, которыми вы убирали плесень, нужно выбросить, чтобы грибок не распространялся по дому.

По возможности лучше нанести на стены герметик и покрыть краской против плесени и конденсата, чтобы влага не проникала через стену.

И обязательно позаботьтесь о надлежащей вентиляции в доме, это лучшая профилактика сырости и затхлости.

Раньше мы писали о том, как легко избавиться от плесени в доме без химикатов. В этом вам поможет обычный уксус.

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