Почему нельзя оставлять смартфон возле компьютера и чем это может повредить обоим устройствам

Смартфоны и планшеты плохо переносят слишком тесный контакт с компьютерной техникой, что может привести к разным проблемам.

Чтобы техника работала исправно, соблюдайте правила ее эксплуатации. Многие держат телефон рядом работая за компьютером, однако, немногие люди задумывались о том, что проблемы с техникой могут возникнуть из-за того, что смартфон или планшет постоянно лежит возле ПК или ноутбука.

Специалисты отмечают, что эти два вида техники "не дружат" между собой и, если будут постоянно лежать рядом, могут сломаться. Это потому, что мобильный телефон, прежде всего, предназначен для звонков и постоянно взаимодействует с базовыми станциями, отслеживает сигнал и излучает его. В ноутбуках и некоторых ПК тоже есть встроенные антенны, такие как WiFi и Bluetooth, хотя они значительно слабее.

Когда телефон лежит рядом с включенным ноутбуком и на него должен поступить телефонный звонок, происходит детектирование электрических колебаний сигналов (обычно в таком случае вы слышите характерный электронный звук из колонок). Кроме помех со связью, это может спровоцировать еще две проблемы с мобильным устройством:

Смартфон будет быстрее разряжаться; Устройство может заглушить.

Поэтому специалисты советуют оставлять мобильные устройства на расстоянии не менее 1 м от компьютерной техники. Это касается телефонов и планшетов.

Для ноутбука столь тесный контакт тоже вреден, ведь создается нежелательное для этого устройства электромагнитное поле.

Кроме этого, телефон советуют класть подальше от колонок, потому что они могут выйти из строя или их звучание станет хуже.

Напомним, если вы попали в ситуацию, когда телефон вообще не ловит сеть или на экране нет даже названия оператора, воспользуйтесь следующими советами, чтобы оставаться на связи.

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