Почему нельзя переступать через лежащего человека: приметы и предрассудки

В детстве часто говорили, что нельзя переступать через кого-нибудь, потому что этот человек не вырастет. А чтобы отменить действие нужно переступить назад.

О корнях этого верования рассказали фольклористика и антропологиня Дарья Анцибор и исследовательница народных верований и этнологиня Анна Николаева.

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"Человек вроде бы не вырастет, потому что его перешагнули, символически поставив на нем крест", - объясняет Дарья Анцибор, фольклористка.

В древности в основе этого верования была связь с потусторонним миром. Символическим было также человеческое тело, низ которого – один из маркеров не потустороннего мира.

"При этом существовали представления о лечебно-магическом свойстве преступлений, если их осуществляла иметь над больным ребенком. В таком случае она переступала, говоря: "Чем тебя породила, тем и отработала". Символика телесного низа в таком случае является определяющей", - добавляет фольклористка Дарья Анцибор.

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