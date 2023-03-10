Почему нельзя пропускать прогулки с собакой: советы ветеринаров

Прогулки с собакой – это не только полезная физическая активность, но и немаловажная часть ухода за вашим любимцем. Не пропускайте прогулки с собакой, ведь они не только помогут сохранить здоровье вашей собачки, но и положительно повлияют на ваше собственное психическое и физическое состояние.

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Прогулки помогают собаке тренировать свои мышцы и удерживать вес в норме, улучшают кровообращение и дыхание, а также помогают удерживать ее психическое состояние в норме. Кроме того, прогулки с собакой – это прекрасная возможность получить новые впечатления, познакомиться с другими животными, людьми и почувствовать себя частью социальной среды, что так необходимо этим животным.

Даже если вы очень заняты, иногда пропустить прогулку можно. Но недостаточное количество движения может привести к проблемам со здоровьем вашей собаки и даже к снижению ее уровня счастья. Также не забывайте, что собака – это социальное животное, нуждающееся в контакте с другими собаками и людьми, и прогулки – это отличный способ удовлетворить эти потребности.

Сколько раз в день нужно выгуливать собаку

Взрослых собак выгуливают 2 раза в день – утром и вечером; Больших собак лучше выгуливать три раза в день; Молодых собак, щенков и собак, недавно взятых из убежища, и которые еще не умеют соблюдать чистоту в доме, следует выгуливать как можно чаще, постепенно приучая к порядку; Более частые прогулки нуждаются также в пожилых и больных собаках;

Следовательно, не пропускайте прогулки с вашим четырехлапым другом и обеспечьте ему достаточно физической активности и положительных эмоций, которые обеспечат ему долгую и счастливую жизнь.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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