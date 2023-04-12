Почему нельзя разбивать яйца ножом и как делать это правильно

Яйца являются обязательным продуктом на пасхальные праздники, из них готовят пасхальные яйца и писанки, а также они являются важным ингредиентом в рецептах паски.

Многие хозяйки разбивают куриные яйца с помощью кухонного ножа, считая этот способ правильным, поскольку острый инструмент позволяет расколоть скорлупу в нужном месте.

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Однако, как пишет Pixelinform, чем может быть не лучшим вариантом для разбивания яиц, поскольку иногда верхняя оболочка может не расколоться, а крошиться, и в результате мелкие обломки скорлупы попадают в белок и желток, затрудняя процесс приготовления. На то, чтобы достать кусочек скорлупы, нужно тратить лишнее время. Итак, давайте разберемся, как правильно делать это.

Для начала рекомендуется разбивать куриные яйца на плоскую поверхность, такую как стол или дно тарелки. При этом нужно делать это осторожно, чтобы не разбить яйцо полностью, чтобы белок и желток не попали на стол. Также разбивать яйца можно о неострые углы, например край сковородки или миски.

Главная цель – образовать небольшую трещину, которая легко расходится без повреждения пленки и образования большого количества осколков скорлупы. Таким образом, содержание яйца без проблем может быть перелито в миску.

Предлагаем узнать способ, как сварить яйца на Пасху в вине. А еще можно приготовить яркие пасхальные яйца для детей.

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