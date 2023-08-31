Почему нельзя разбивать яйца о стол и нож

Почему нельзя бить яйца о стол - народные приметы о яйцах

Старшие люди запрещают разбивать яйца о стол, поскольку так человека ожидает разбитая жизнь и неудачи. Также вы можете легко разбить свое счастье.

В общем, в древности с уважением относились к столу и даже называли его "ладонью Бога". Поэтому на столе нельзя сидеть или стучать какими-либо предметами.

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Наши предки считали, что пользующийся поверхностью стола для разбивания яичной скорлупы так же легко может разбить счастье. Также таким людям придется иметь дело с преступлением: сам станет жертвой или исполнителем.

Яйца

Кроме этого, не рекомендуется разбивать яйца с помощью кухонного ножа. Но здесь учитывается более практичная сторона. Поскольку верхняя оболочка яйца может начать крошиться и в результате обломки попадут в белок и желток. Вам придется тратить время на выбор этих мелких кусочков.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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