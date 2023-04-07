Почему нельзя сажать хвойные деревья у дома: приметы и предрассудки

Почему нельзя сажать елки, сосны и туи у дома

Каждый Новый год многие хвойные деревья вырубаются для праздничного украшения, что приводит к уменьшению их количества в лесах. Поэтому некоторые владельцы домов решают посадить елки, туи или сосны на своем дворе. Однако народные предрассудки и старинные приметы могут отпугнуть от этой идеи.

В древности считалось, что елка имеет отрицательную энергию, поэтому она ассоциировалась со смертью, болезнями и невзгодами. Также считалось, что высокая елка влияет на развод и рождение мальчиков. Эти верования приводили к тому, что елочные ветви использовались для украшения гробов и последнего пути умершего человека к месту захоронения. Однако следует отметить, что эти предрассудки являются лишь древними поверьями, и их не обязательно соблюдать в современном мире.

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Однако, несмотря на предрассудки, есть несколько рациональных причин, почему следует рассмотреть возможные риски перед посадкой хвойных деревьев у дома. К примеру, елка, сосна, туя и другие породы имеют мощные корневые системы, которые могут повредить асфальт и фундамент дома. Кроме того, корни этих деревьев могут высушивать почву и создавать густую тень, мешая росту растений поблизости.

Чтобы избежать возможных рисков, можно следовать некоторым советам по посадке хвойных деревьев возле дома:

Выбирайте место расположения дерева с пониманием. Перед посадкой выясните, где находятся коммуникации, фундамент дома и другие важные элементы инфраструктуры. Выберите расстояние от дома, чтобы избежать возможного повреждения корнями дерева; Выберите подходящую породу хвойных деревьев. Некоторые породы, такие как ель, могут быть большими деревьями с мощной корневой системой, в то время как другие, например туя, могут быть меньшим размером и имеют менее мощные корни; Регулярно обрезайте дерево. Правильная обрезка поможет контролировать размер дерева и форму короны, а также снизит риск повреждения здания или других растений; Ухаживайте за корнями дерева. Обеспечьте достаточное увлажнение почвы и выравнивайте поверхность под деревом, чтобы предотвратить образование впадин и просадок, которые могут привести к повреждению корневой системы; Заботьтесь об окружающей среде. Не допускайте накопления листьев и других отходов под деревом, поскольку это может повлиять на здоровье дерева и увеличить риск повреждения корней.

Помните, что соблюдение разумных практик по уходу за хвойными деревьями поможет снизить риски и обеспечить соответствующую долговечность и здоровье дерева, несмотря на предрассудки и старинные приметы.

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