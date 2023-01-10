Почему нельзя спать с котом в постели: 5 причин выселить пушистика

Любимые пушистики от природы любят тепло и уют и поселяются в постели хозяина. Но безопасен ли такой сон с котом, читайте в нашем материале.

Почему коту нравится спать с хозяином в постели

Зимой кошки очень любят забираться под одеяло к хозяину. Таким образом, они могут согреваться. Другой причиной, почему кот любит спать рядом, может быть чувство доверия к нему.

Но сон с котом не всегда бывает полезен. Прежде всего, вам нужно убедиться, что ваша кошка здорова, чиста и без паразитов.

Отметим, что гуляющему на улице животному лучше одевать ошейник от разных паразитов и клещей.

Конечно, если животное часто проходит дегельминтизацию, уровень риска снижается.

Другой причиной считается грязь из кошачьего туалета. Вспомните, что после ночи с домашним питомцем на вашей кровати среди остатков меха, слюны, вы найдете частицы наполнителя и другие продукты жизнедеятельности.

Также не забывайте об опасности, которую несут животные для аллергиков. В таком случае не держите животное в спальне.

Также котам не рекомендуется спать с маленькими детьми. Это очень милая пара, и теплое и пушистое животное рядом с младенцем не оставляет никого равнодушным. Но не забывайте об опасности.

Отметим, что во время игры кошка может поцарапать или даже укусить ребенка. Младенец также может травмировать животное.

Для большинства людей сон с котом – это всегда дискомфорт. Вспомните, что если рядом с вами есть кот, то ваш сон будет не крепким.

Вы будете постоянно контролировать свое поведение во сне и плохо высыпаться.

Почему нельзя спать с котом – самые известные предрассудки

Коты имеют сильную энергетику и могут лечить человека – они укладываются на больное место.

Если кот спит в ногах – он забирает отрицательную энергетику, которая накапливается в конечностях.

Если кот ложится всегда только с одной стороны – посетите врача, у вас могут быть скрытые проблемы со здоровьем.

Если кот всегда спит в разных местах, но внезапно начал упорно моститься на вашей груди – проверьте легкие и сердце.

Если кот неожиданно начинает укладываться на живот женщине – это может говорить о беременности.

Если кот развалился и не прячет лапы и нос – будет потепление.

Если кот кутается в плед, прячет лапы, хвост и нос – ждите холодов.

Если кошка постоянно нюхает воздух, который вы выдыхаете – вы начинаете заболеть.

Ранее эксперты ответили, почему коты любят сидеть в коробках. Это поведение объясняется очень просто.

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