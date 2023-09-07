Почему нельзя выбрасывать мусор перед поездкой

Сколько раз каждый из нас чувствовал соблазн вынести мусор перед поездкой? По нашему мнению, это правильно, ведь зачем оставлять мусор во время отсутствия.

Об этом пишет Время Действий.

Но наши предки были убеждены, что так поступать не следует. Однако современное общество не всегда понимает, почему выбрасывать мусор перед дорогой нельзя, и какие последствия от этого могут быть.

Наши предки верили, что человек, который выбрасывает мусор прямо перед отъездом, рискует не вернуться из путешествия домой, и может также стать жертвой неприятных обстоятельств во время поездки.

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Тогда, когда лучше выносить мусор? По приметам, лучше выносить мусор за сутки до отъезда.

Стоит отметить, что сегодня эта примета уже не столь популярна, и придерживаются ее только отдельные личности. Здесь может возникнуть вопрос, можно ли выбрасывать мусор по дороге на работу? В прошлом считалось, что перед рабочим днем разрешено выбрасывать мусор, потому что это должно принести удачу и благополучие.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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