Почему нельзя заливать горячую воду из-под крана в чайник

Многие знают, что по своему качеству горячая вода хуже холодной. Но объяснить, в чем именно проявляется это ухудшение, смогут далеко не все. Разберем этот вопрос в подробностях и выясним, как правильно кипятить воду.

В данном случае подразумевается вода, подогретая централизованно. Перед тем, как попасть в наши краны, холодная жидкость проходит ряд очистки. Она пригодна как для кофе, так и для приготовления пищи. На первый взгляд, очевидных отличий между холодной и горячей водой из-под крана, кроме температуры, нет. Ее также очищают и хранят в особых резервуарах. Однако главное отличие жидкостей – химический состав.

Чтобы трубы горячего водоснабжения исправно функционировали, используют определенные вещества. Химические реагенты предотвращают возникновение ржавчины, а также дезинфицируют трубы. Малая доля химвеществ, не превышающая санитарные нормы, может оставаться в воде. Однако при их регулярном употреблении примеси могут отрицательно сказаться на здоровье. Зачем заливать в чайник жидкость с дополнительными примесями, если можно использовать очищенную холодную воду? Так вы получите качественный кипяток без вредных добавок.

Водопроводная жидкость, подогретая в котельной, считается технической. По санитарным нормам она относится к воде, которую следует использовать только для бытовых и хозяйственных нужд.

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Важно! Питьевой и пригодной для приготовления пищи считается холодная вода. К ее качеству предъявляются более высокие требования, а к техническому – более низкие.

В процессе нагревания вода проходит сначала через бойлерные трубы, а затем через водопроводные. Высокая температура способствует растворению отложений, образующихся на стенках трубопровода. Поэтому в воде, нагретой до 60-70 градусов, примесей будет гораздо больше, чем в холодной.

К тому же, к жидкости, циркулирующей по нагревательным элементам, добавляют специальные реагенты смягчающие. Они препятствуют образованию накипи, которая может забить просветы труб и вывести бойлер из строя. Вы можете даже не замечать дополнительные примеси в воде, однако они будут постепенно накапливаться в организме. Без необходимости пить такую воду не рекомендуют.

Как горячая вода влияет на чайник?

Холодная вода полезна как для человека, так и для чайника. Она более чистая по составу, содержит минимальное количество свинца и других химических примесей.

Качество воды оказывает влияние на длительность работы чайника. Горячая жидкость проходит через многочисленные трубопроводы и собирает солевые отложения из металлических элементов. Именно поэтому при нагревании она образует большое количество накипи.

Отложения скапливаются на внутренних стенках и нагревательном элементе достаточно быстро. Через напитки накипь может попасть и в наш организм. Из-за известковых отложений нагревательные элементы (ТЭНы) ломаются и не всегда подлежат ремонту. Накипь трудно удалить и приходится использовать агрессивные вещества, неблагоприятно влияющие на состояние чайников.

К тому же, чем больше налета внутри изделия, тем дольше нагревается жидкость. Таким образом, желая сократить время на кипячение с помощью горячей воды, мы рискуем добиться обратного эффекта. Да еще кипяток выйдет с примесями.

Тонкие ценители чая и кофе также отмечают, что некачественная вода оказывает влияние на вкусовые качества напитков. Таким образом, для приготовления пищи и питья лучше использовать холодную воду. Дополнительно ее рекомендуют пропустить через фильтр, чтобы быть уверенным в качестве жидкости. А горячую воду оставьте для хозяйственных и бытовых нужд.

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