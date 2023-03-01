Почему нужно есть яблоки каждый день: полезные советы

Яблоки – не только вкусный сам по себе продукт, который к тому же применяется при приготовлении множества блюд, но и полезны для здоровья. Употребление яблок может улучшить здоровье кишечника и значительно снизить риск инсульта, высокого кровяного давления, диабета, сердечных заболеваний, ожирения и даже некоторых видов рака. Об этом пишет издание Everyday health, ссылаясь на эксперта по питанию из Америки Джессику Левинсон.

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Этот фрукт советуют добавлять в салаты или к сыру на гриле. Запеченные яблоки подходят для здорового десерта. Также можно приготовить курицу с яблоками для легкого обеда или ужина. Яблоки лучше есть с кожурой, поскольку она содержит большую часть нерастворимой клетчатки.

Яблоко среднего размера является хорошим источником клетчатки, ведь в нем содержится около 4,8 г этого питательного вещества. Также там есть 9,2 мг витамина С вместе с небольшими количествами других витаминов и минералов.

Исследования связывают потребление яблок с понижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, что может быть связано с пониженным уровнем холестерина благодаря растворимой клетчатке. Предыдущие исследования показывают, что регулярное употребление яблок снижает риск инсульта на 52%. Более того, исследование, опубликованное в феврале 2020 года в Американском журнале клинического питания, показало, что ежедневное употребление только 2 яблок помогло участникам исследования снизить уровень холестерина и триглицеридов. Согласно данным Университета Иллинойса, яблоки могут поддержать здоровую иммунную систему.

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Если у вас есть диабет 2 типа, проконсультируйтесь с врачом и добавьте яблоки в свой рацион. Хотя существует расхожее мнение, что людям с диабетом нельзя есть фрукты, однако растворимая клетчатка яблок может помочь замедлить всасывание сахара в кровь и нормализовать его уровень.

Яблоки могут играть определенную роль в борьбе с онкологическими заболеваниями. Они могут снижать риск возникновения определенных видов рака, что, по мнению исследователей, связано с антиоксидантами в составе яблок.

Также они содержат крахмал под названием пектин, который является пребиотиком, что положительно влияет на здоровье кишечника и может оказать услугу вашей пищеварительной системе.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Раньше мы писали о том, можно ли есть яблоки, у которых липкая и скользкая кожица.

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